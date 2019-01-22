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مدير صحة حائل : مركز الأورام بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سيقدم أول جرعة علاج كيماوي هذا الشهر

مدير صحة حائل : مركز الأورام بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سيقدم أول جرعة علاج كيماوي هذا الشهر

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مدير صحة حائل : مركز الأورام بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سيقدم أول جرعة علاج كيماوي هذا الشهر

مدير صحة حائل : مركز الأورام بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سيقدم أول جرعة علاج كيماوي هذا الشهر
http://almnatiq.net/?p=683365
المناطق - خالد السليمي

عقد مدير عام صحة حائل الدكتور حمود الشمري،اللقاء الثاني مع المواطنين والإعلاميين بالمنطقة، في القاعة الرئيسية بمستشفى الملك سلمان التخصصي.
واستعرض”الشمري” اهم المنجزات في صحة حائل خلال العام 2018،والخطة الصحية لعام 2019.
وعرُج مدير صحة حائل على خدمة الرقم 937،ومايقدمه من خدمات صحية متعددة والتي يقوم عليها استشاريين واطباء يقدمون الاستشارة والوصفات للمرضى بعد الاطلاع على تقاريرهم.
وعن صحة حائل في 2019، أوضح “الشمري”أن جميع مستشفيات المنطقة الداخلية والطرفية ،سيتم ربطها بملف إلكتروني واحد.
وأضاف: أن أول جرعة للكيماوي ستٌعطى المرضى الأسبوع القادم، وذلك أن اكتسب المختصين فيها مهارات في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
وعن مستشفى الولادة والأطفال الذي اكتمل بناؤه منذ فترة،أشار إلى أنه يجري العمل حالياً مع 38 شركة،لتجهيزه طبياً وسيتم افتتاحه في نهاية هذا العام.
وحول تعثر مسشتفى حائل العام في حي الشفا،اوضح “الشمري” انه سيكتمل العمل بالمشروع في عام 2021 .

ووعد مدير صحة حائل،المراكز الصحية بإستكمال جميع متطلباتها،مُرجئاً السبب في تقصير بعضها،لعدم رغبة الإطباء العمل خارج مدينة حائل .
وحول التخصصات التي تتطلع صحة حائل ،بتوفيرها في عام 2019 ،أوضح أن مستشفى الملك سلمان التخصصي سيتم دعمه بعدة تخصصات منها العيون والتجميل وزراعة القوقعة ومركز تبديل المفاصل والحروق وعمليات القلب.
وفي ختام حديثه ، أكد أن صحة حائل تحرص على تحسين الخدمة الصحية بالمنطقة لتقديمها لجميع أبناء المنطقة.
وقد أتاح مدير صحة حائل للمواطنين والإعلاميين وقتأ للاسئلة والمقترحات.

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