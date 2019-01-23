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غيوم على مرتفعات الجنوب.. ورياح مثيرة للغبار على الرياض والقصيم ونجران

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http://almnatiq.net/?p=683370
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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