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كوريا الشمالية تعين مبعوثا جديدا لمفاوضاتها مع أمريكا

كوريا الشمالية تعين مبعوثا جديدا لمفاوضاتها مع أمريكا
http://almnatiq.net/?p=683383
المناطق - وكالات

عينت كوريا الشمالية اليوم كيم هيوك تشول مبعوثًا جديدًا لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، قبل القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المبعوث الجديد عمل كأول سفير كوري شمالي لدى إسبانيا حتى عام 2017 .
وأعلن البيت الأبيض مؤخرًا الاتفاق على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم أواخر الشهر المقبل، وأنه سيكشف النقاب عن مكانها في وقت لاحق.

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