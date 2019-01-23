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براتب أكثر من 5 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في مكتبة جرير

براتب أكثر من 5 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في مكتبة جرير
http://almnatiq.net/?p=683399

أعلنت جمعة أعمال للتنمية الأسرية عن بالتعاون مع مكتبة جرير عن توفر وظائف متعددة للرجال بمسمى (بائع – كاشير) في فروع مدينة الرياض.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– أن يكون العمر بين 18 و 30 سنة.

المزايا:

– راتب يتراوح بين (4525) و (5125) ريال بعد خصم التأمينات.
– يومان إجازة وسط الأسبوع.
– فرص للنمو الوظيفي والتطور.
– تأمين طبي.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط علماً بأن المقابلات ستكون يوم الأحد القادم 1440/01/21هـ (الموافق 2019/1/27م) من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

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