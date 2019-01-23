نائبة أمريكية: العالم سينتهي بعد 12 عاما !!

المناطق - وكالات

جرت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، العضوة في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما عبرت عن اعتقادها بأن “العالم سينتهي في غضون 12 عاما” من الآن.

وقالت أوكاسيو-كورتيز: “العالم سينتهي في غضون 12 عاما إذا لم يتم تمرير القوانين الخاصة بمعالجة تغير المناخ”، منتقدة الإدارة الأميركية بشأن عدم اتخاذها تدابير أكثر حزما بهذا الشأن، وفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز”، الثلاثاء.

ونقل الموقع عن أوكاسيو-كورتيز قولها خلال مقابلة في مانهاتن، الاثنين، إنها وغيرها من جيل الألفية ينظرون إلى تغير المناخ باعتباره “حربنا العالمية الثانية”.

وانتقدت أوكاسيو-كورتيز النظام الاقتصادي الأميركي الذي “يسمح بوجود مليارديرات”، ووصفت ذلك بأنه “غير أخلاقي، في بلد يكافح فيه الملايين من الناس من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية”.

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وأضافت أوكاسيو كورتيز (29 عاما): “لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة أن جميع المليارديرات غير أخلاقيين. لا يعني ذلك أن شخصا مثل بيل غيتس، على سبيل المثال، أو وارن بافيت هم أناس غير أخلاقيين”.

كما أكدت أن “النظام الذي يسمح بوجود المليارديرات، في الوقت الذي يوجد أناس لا يستطيعون الحصول على التأمين الصحي من أجل تأمين العلاج، هو أمر خاطئ”.

ووجهت أوكاسيو-كورتيز سهام نقدها إلى الشركات الكبرى مثل وول مارت وأمازون، التي تتمتع بأرباح كبيرة، في وقت لا يحصل غالبية العاملين فيها على ما يأمن احتياجاتهم اليومية.

وختمت أوكاسيو-كورتيز بالقول: “أعتقد أنه من الخطأ أن تعمل 100 ساعة، وفي الوقت نفسه لا تتمكن من توفير قوت أطفالك”.