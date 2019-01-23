بجوائز مليون ريال.. “الصحة” تعلن عن آخر موعد للأعمال المشاركة في جائزة “وعي”

المناطق - الرياض

أعلنت “وزارة الصحة” أن آخر موعد لاستقبال مشاركات جائزة وعي هو الـ 10من شهر فبراير، وذلك في نسختها الثالثة، التي تنظمها بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وسيتم بعدها تحكيم المشاركات من قبل لجان فنية مختصة من دول الخليج، إضافة إلى تدقيق المعلومات الطبية وصحة المصادر من قبل لجنة طبية مختصة من الخليج.

ويبلغ مجوع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائز، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150,000 ريال سعودي، كما تم إضافة 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت التي تبدأ في شهر مارس المقبل.

وكانت “الصحة” قد عقدت 6 ورش عمل تطويرية خاصة بجائزة وعي بهدف تطوير مهارات المشاركين في المسارات المطروحة في الجائزة، وذلك في 6 مدن خليجية رئيسة قدمها نخبة من المدربين.

وأضافت أن المشاركات ستتنافس في عدة مسارات تشمل الفيلم القصير والصورة والانفوجرافيك والموشن جرافيك، إضافة إلى مسار مخصص للمدارس، ويتميز مسار المدارس في هذا الموسم بإتاحته فرصة المشاركة لجميع مدارس دول الخليج واليمن، مشيرة إلى أن استقبال المشاركات وجميع تفاصيل الجائزة على الموقع متاحة على الرابط: w3iaward.com

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية والفنون البصرية وذلك دعماً لتوجه الصحة بأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وتحقيقاً لأحد أهدافها في رؤية 2030 وهو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عام إلى 80 عام.