إيجارات المساكن في المملكة تهبط للعام الثاني .. تراجعت 7.9 % خلال 2018

المناطق - الرياض

هبطت إيجارات المساكن في السعودية خلال 2018، وذلك للعام الثاني على التوالي، لتنخفض بنسبة 7.9 في المائة، فيما كان قد تراجعت بنسبة 0.6 في المائة في عام 2017.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن هذا التراجع يأتي في ظل الركود الذي يعانيه القطاع العقاري نتيجة زيادة المعروض عن الطلب، ودخوله مرحلة تصحيح عقب الارتفاعات المبالغ فيها سابقا.

ويضاف إلى ذلك خروج عدد كبير من العمالة الوافدة في ظل سياسات التوطين ما أدى لتوافر عديد من الوحدات السكنية الشاغرة، ما خفض الإيجارات.

وارتفع معدل التضخم في عام 2018، بمتوسط نسبته 2.5 في المائة، مسجلا أعلى مستوى في خمس سنوات، حيث كان قد بلغ 3.5 في المائة في عام 2013.

وعاود التضخم الارتفاع خلال العام الماضي بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع في السعودية بنسبة 2.3 في المائة، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام وخفض الدعم عن الوقود.