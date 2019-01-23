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“كاوست”: إطلاق مركز لأبحاث “نيوم”
http://almnatiq.net/?p=683427
المناطق - الرياض

كشف رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” الدكتور توني تشان وجود مركز لأبحاث مشروع نيوم داخل حرم الجامعة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول لبرنامج إثراء الشتاء أمس (الثلاثاء) في حرم الجامعة.

ووفقا لـ”عكاظ”، قال تشان: «إن برنامج الإثراء يعد مميزا ولافتا بالنسبة لباقي برامج الجامعة، وما يميزه هو استضافة أحد سائقي الفورمولا المشاهير كي يتحدث عن علاقة السباقات بالعلوم، وكيف يربط بين العلوم والمجالات الأخرى، وقد تم اختيار الوقت الموضوع الأساسي لبرنامج الإثراء الشتوي لعام 2019».

وأضاف: «لدينا العديد من البرامج التي تشجع الطلبة السعوديين، فمثلا يوجد برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية الذي يستهدف طلبة الصف الحادي عشر من الموهوبين الذين يقضون 6 أسابيع في فترة الصيف في معامل كاوست يعملون مع باحثينا وعلمائنا، والجامعة تمتلك برنامجا لابتعاث الطلبة السعوديين لدراسة مرحلة البكالوريوس في الولايات المتحدة، وحاليا يوجد أكثر من 400 طالب وطالبة في أمريكا يدرسون على حساب كاوست في بعثة علمية، وعند عودتهم يدرسون الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في كاوست».

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