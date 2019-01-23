شتاء طنطورة.. ترقب لـ 3 حفلات غنائية وموسيقية خلال الفترة المقبلة

المناطق - الرياض

لم يبالغ علماء الآثار والمهتمون بالسياحة حول العالم، حين وصفوا محافظة «العلا» (شمال المملكة) بعروس الآثار والحضارات القديمة، باعتبارها أحد المواقع الأثرية المعترف بها عالميا، كما تصنف كوجهة سياحية من الطراز الأول لعشاق المناظر الطبيعية، لما تتمتع به من بيئة خلابة، تمتاز بتنوع غطائها النباتي فضلا عن مجتمعها الزراعي المستند إلى إرث تاريخي عريق يمتد لأكثر من 8000 عام.

وتحتضن العلا خلال هذه الفترة مهرجان «شتاء طنطورة» الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لأول مرة هذا العام، عبر العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية، والعروض الترفيهية المنوعة التي استقطبت السائحين للاستمتاع بفعاليات المهرجان الذي يهدف إلى إبراز ما تحويه العلا من إرث تاريخي خالد، وتراث إنساني فريد، سطرته يد الإنسان قبل قرون على واجهات الجبال في كل أنحاء المحافظة، ما جعلها متحفا مفتوحا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كما يشارك نخبة من الفنانين السعوديين في مسيرة تلك الحضارة عبر معرض «كن حاكماً» الذي يقام في المخيم الشتوي للمهرجان، إذ يضم أعمالاً فنية إبداعية بأفكار سعودية 100٪.

وينتظر أن يشهد المهرجان 3 حفلات متنوعة بين غنائية وموسيقية خلال الفترة القادمة، لكل من كوكب الشرق أم كلثوم، والعالميين أندريا بوتشيلي، وياني كريسماليس.