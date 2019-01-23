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خادم الحرمين يستقبل سفير البرازيل بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة

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خادم الحرمين يستقبل سفير البرازيل بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة

خادم الحرمين يستقبل سفير البرازيل بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=683442
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

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