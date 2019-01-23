غدا.. امانة الشرقية تعقد ورشة عمل ” تطبيق نمذجة معلومات البناء BIM في مشاريع النية التحتية

الدمام - المناطق

تعقد أمانة المنطقة الشرقية يوم غدا الخميس القادم الموافق 20/05/1440هـ، ورشة عمل بعنوان ” تطبيق نمذجة معلومات البناء BIMفي مشاريع النية التحتية لأمانة المنطقة الشرقية”، وذلك في فندق كمبنسكي العثمان في الدمام.

وأوضح المشرف العام على ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الورشة ستعقد برعاية وحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسيتم خلال الورشة استعراض مقدمة عن منهجية نمذجة معلومات البناء bim، في أمانه المنطقة الشرقية والخطة الاستراتيجية للتطبيق والتفعيل، وكذلك التحول الرقمي لأنجاز المشاريع ، فيما سيتم استعراض دراسة تطبيقية لمنهجية BIM، في مشاريع البنية التحتية وكذلك تجربة BIM في شركة أرامكو السعودية .

وقال أن الورشة سيتخللها حلقة نقاش مفتوحة حول أبرز المواضيع المتعلقة بالورشة، لافتا الى أن الورشة ستعقد لمدة يوم واحد فقط، وسيشارك فيها أمانات المناطق والبلديات التابعة والمرتبطة وبعض إدارات الامانة والشركات ذات الاختصاص من استشاريين ومقاولين الورشة .

ولفت الصفيان الى أن امانة المنطقة الشرقية سجلت اسمها كأول أمانة على مستوى المملكة من خلال تبنيها لدراسة وتطبيق تقنية (BIM) نمذجة معلومات البناء، انسجاما مع توجه الدولة لتطبيق الحكومة الرقمية ورغبة في الارتقاء بجودة أعمال المشاريع، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة والبرامج الإلكترونية المتخصصة خاصة في أعمال مشاريع البنية التحتية.