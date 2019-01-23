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انطلاق فعاليات مهرجان “أملج التراثي البحري” غداً

انطلاق فعاليات مهرجان “أملج التراثي البحري” غداً

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انطلاق فعاليات مهرجان “أملج التراثي البحري” غداً

انطلاق فعاليات مهرجان “أملج التراثي البحري” غداً
http://almnatiq.net/?p=683485
أملج - فايز السميري:

تنطلق يوم غدٍ، فعاليات “مهرجان أملج التراثي البحري ودعت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج الجميع إلى حضور حفل افتتاح مهرجان أملج التراثي البحري والذي يقام بدعم وتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبإشراف من لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج وذلك يوم غدا الخميس ١٤٤٠/٥/١٨ بعد صلاة العشاء بمقر المهرجان في وسط المحافظة التاريخي .

وأوضحت اللجنة السياحية بأملج أن يوم غدٍ خصص لحفل الافتتاح الذي سوف يقام بعد صلاة العشاء بمقر المهرجان في وسط المحافظة التاريخي إضافة لفعاليات خيمة التسوق والأسر المنتجة.

ومن أبرز الفعاليات الرئيسية للمهرجان السوق الشعبي والحرف اليدوية والعروض البحرية والمهن التقليدية الذي يقام بالمنطقة التاريخية ومعرضي التصوير الضوئي والفن التشكيلي بالقلعة الأثرية وفعاليات متحف المناخة إضافة للفعاليات الأخرى كمسرح الطفل وعروض الألوان الشعبية التي تقدمها الفرق الفنية بالمنطقة التاريخية طيلة أيام المهرجان .

وقدمت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج الدعوة للجميع للحضور والتفاعل مع فقرات وفعاليات مهرجان أملج التراثي البحري.

يأتي ذلك بدعم وتوجيه قائد التنمية، رجل السياحة الأول بمنطقة تبوك، أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، وبمتابعة مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وبإشراف مباشر من رئيس لجنة التنمية السياحية في محافظة أملج، محافظ أملج، زياد البازعي .

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