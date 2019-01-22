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أمير الباحة يعلن اعتماد استكمال طريقي العقيق القرى والعقيق بلجرشي بقيمة تصل إلى نصف مليار ريال

أمير الباحة يعلن اعتماد استكمال طريقي العقيق القرى والعقيق بلجرشي بقيمة تصل إلى نصف مليار ريال

منطقة الباحة

أمير الباحة يعلن اعتماد استكمال طريقي العقيق القرى والعقيق بلجرشي بقيمة تصل إلى نصف مليار ريال

أمير الباحة يعلن اعتماد استكمال طريقي العقيق القرى والعقيق بلجرشي بقيمة تصل إلى نصف مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=683496
المناطق-الباحة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اعتماد استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق بقيمة بلغت نحو ٣٠٠ مليون ريال ، كما أعلن سموه اعتماد استكمال الجزء المتبقي من طريق محافظة بلجرشي – العقيق بقيمة ٢٠٠ مليون ريال.

وقال سموه : إن مشاريع الطرق بمنطقة الباحة تأتي ضمن اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث يولي سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كل الاهتمام والعناية بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن حرصه رعاه الله بمختلف المشاريع التنموية والتطويرية في جميع أرجاء الوطن.
وأكد الأمير حسام بن سعود ، بأن الباحة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة العديد من المشروعات النوعية في ظل الدعم والاهتمام من قادة هذه البلاد المباركة ، رافعاً سموه عظيم الشكر والامتنان باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة للقيادة الرشيدة على ما تشهده الباحة من اعتماد للعديد من المشاريع التى تهم أهالي المنطقة .
وقدم سمو أمير الباحة شكره وتقديره لمعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي على ما ابداه من تعاون ومتابعة لمشاريع الوزارة بالباحة ، مثمناً سموه الجهود المبذولة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة وخاصة مدير الفرع المهندس مسفر المالكي ، متمنياً التوفيق لهم في كافة أعمالهم .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي ، والذي سلم لسموه تقريراً عن مشروعات الطرق بالمنطقة التي تم اعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة لهذا العام ، مؤكداً بان لمتابعة سموه وتوجيهاته السديدة بالغ الأثر في تطوير أعمال الفرع بالمنطقة

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