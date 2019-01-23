مركز قنا ينظم أمسية ثقافية في فعالية ” صدر الكرامة

المناطق - محايل عسير

نظم مركزي قنا وخلال التابعين لمحافظة محايل عسير ، اليوم أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي ” صدر الكرامة “، بحضور محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده ، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل .

وثمن رئيس مركز قنا سعد بن يحي الحياني في كلمته خلال الحفل دعم القيادة الرشيدة للسياحة على مدار العام في المنطقة، مؤكداً ما تزخر به المحافظة والمراكز التابعة لها من مقومات سياحية جعلت منها وجهة رئيسة للسياحة الشتوية، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

من جانبه عدّ رئيس مركز خلال حفظي علي آل مشوه محافظة محايل عسير من أهم المحافظات بمنطقة عسير ، حيث تشهد خلال فترة الشتاء تدفق آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين نظير ما تشهده من أجواء دافئة في الموسم الشتوي، إلى جانب التنوع التضاريسي الذي جعل منها وجهة رئيسة للباحثين عن الدفئ في المحافظات التهامية، مثمنا الدعم الذي تحظى به محافظة محايل عسير من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وتخلل الأمسية عرض مرئي عن مركزي قنا وخلال والنهضة التنموية التي تشهدها في العصر الزاهر ، ثم قدمت لوحة فنية، كما ألقيت قصيده نبطية ، وأوبريت بعنوان ” كلنا سمع وطاعه ” بمشاركة عدد من الفرق الشعبية .