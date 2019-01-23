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الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء

الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء

المنطقة الشرقية
نحالي جادة محايل يستقبلون ذوي الشهداء بهدايا وأسعار رمزية

نحالي جادة محايل يستقبلون ذوي الشهداء بهدايا وأسعار رمزية

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مركز قنا ينظم أمسية ثقافية في فعالية ” صدر الكرامة

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أمير الباحة يعلن اعتماد استكمال طريقي العقيق القرى والعقيق بلجرشي بقيمة تصل إلى نصف مليار ريال

أمير الباحة يعلن اعتماد استكمال طريقي العقيق القرى والعقيق بلجرشي بقيمة تصل إلى نصف مليار ريال

منطقة الباحة

نحالي جادة محايل يستقبلون ذوي الشهداء بهدايا وأسعار رمزية

نحالي جادة محايل يستقبلون ذوي الشهداء بهدايا وأسعار رمزية
http://almnatiq.net/?p=683498
المناطق - محايل عسير

أعلن عدد من النحالين بمهرجان العسل الثاني بجادة محايل عن استعدادهم لاستقبال أسر وذوي الشهداء بهدايا خاصة وأسعار رمزية, تقديرا وعرفان لما يقدمه أولائك الأبطال على الحد الجنوبي والذود عن أرض الوطن وفدائهم بأرواحهم, وقال إبرهيم خلبان الألمعي : “بلا شك يستحق أولائك الذين خلدوا قصص البطولة ورحلوا عن الدنيا دفاعاً عن الدين الوطن ولكنهم لا يزالون في قلوبنا, فلهم منا الدعاء ولذويهم الوفاء وأقله ما نقدمه في هذا المكان ومن جميع المنتجات, وبين “بن خلبان” أن منتجات العسل ستة وهي : (العسل, الغذاء الملكي, شمع النحل, حبوب اللقاح, بروبليس النحل, وسم النحل) فيما ذكر أحمد منصور الألمعي أصناف العسل ومنها : (السدر, القرضة, القتادة, الشوكة, ضهيان, مجرى, ضرمة, سمرة, طلحة) ويمكن تمييزها باللون يزداد الطلب على العسل البلدي ومنها السدر والمجرى, وأشاد الألمعي بفكرة ومضمون “صدر الكرامة” والتي نستعيد فيها بالذاكرة وبكل فخر سيرة الأبطال الذين بذلوا دماءهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي مدافعين عن دينهم ووطنهم.
هذا وقد دشن محافظ محايل الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة الأحد الماضي مهرجان العسل الثاني أحد فعاليات “صدر الكرامة” بجادة محايل والمُقَام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, وتأتي رعايته سموه تأكيداً على اهتمامه المستمر بكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية وتطوير المنتجات والبرامج السياحية في محافظة محايل وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة, لتكون سياحة مستدامة على مدار العام والوصول بمهرجان العسل إلى التنافسية مع المهرجانات الوطنية الأخرى في المملكة.

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