الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء

الاحساء - عبدالله السعيدي

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء حجر الأساس لمشروع مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، ومعالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد الضويلع وعدد من المسؤولين.

وقد بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور يوسف الجبر نيابة عن المتبرعين كلمة تحدث فيها عن أهمية العمل الخيري وبداية الفكرة لتأسيس المشروع الذي يأتي على أرض مساحتها 2100م مربع ومكون من 4 أدوار، ومهبط للإسعاف الطائر في أعلى المركز لتوفير العلاج الكيماوي والبيولوجي والأشعاعي لمرضى السرطان.

بعدها قدم معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد بن محمد الضويلع نبذة عن المشروع الذي يهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية المتكاملة لمرضى الأورام في محافظة الأحساء وفق أرقى الخدمات الطبية دون تكبد المرضى عناء السفر خارج المحافظة، وذلك بطاقة استيعابية 30 سريراً، سوف يخصص منها 20 سرير للبالغين و10 أسرة للأطفال، كما أشار إلى أن المركز سيضم وحدة العناية اليومية لتقديم العلاج الكيماوي والبيولوجي، إضافة إلى جهازين لإعطاء العلاج الإشعاعي بشكل يومي، كما تقدم معاليه لسموه الكريم بوافر الشكر والعرفان على اهتمامه بجميع المشاريع والمبادرات التي تعود على المواطنين في المنطقة بالنفع والتي تنعكس جليا بوقوف سموه بمعية صاحب السمو محافظ الأحساء بأرض الميدان لمتابعة سير هذه المشاريع التنموية والحيوية.

وفي نهاية الحفل تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالاطلاع على مخطط المشروع، والاستماع إلى شرح مفصل عن المركز.

يذكر أن مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء جاء بتمويل من عبداللطيف الجبر بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون ريال ضمن برنامج المشاركة المجتمعية، وهي إحدى مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.