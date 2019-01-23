برعاية العيسى.. 6 اوراق عمل تثري ملتقى القيادات المدرسية الأول بالأحساء غدا

الاحساء - عبدالله السعيدي

يرعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الإحساء أ.حمد بن محمد العيسى ” ملتقى القيادات المدرسية الأول ” غداً الخميس 18/5/1440هـ نيابة عن سعادة المدير العام للتعليم أ. أحمد بن محمد بالغنيم ،الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي ممثلاً في قسم القيادة المدرسية وذلك بمدارس جواثا الأهلية تحت شعار ” قيادة الأداء القائم على النتائج” بمشاركة 1215 قائداً وقائدة من قادة مدارس البنين والبنات في الأحساء.

وذلك بتقديم ستة أوراق تنقش أهم السبل والوسائل المعززة للقيادة وذلك تحت شعار ” قيادة الأداء القائم على النتائج ” ، و سوف يقدم هذه الأوراق كلاً من : الدكتور خالد بن عواض الثبيتي أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك-وكيل عمادة الموهبة والإبداع بجامعة الإمام محمد بن سعود وذلك تحت عنوان (دور قائد المدرسة في تحسن المخرجات التعليمية ) في حين يقدم الدكتور سعيد بن حسين ال محي مدير إشراف سراة عبيدة سابقاً -مشرف كيمياء بمكتب الروضة بتعليم الرياض –وأمين مجلس إدارة جستن ورقة عمل بعنوان (مؤشرات التحصيل وأثرها في تحسين أداء المدرسة ) ، أما الورقة الثالثة والتي بعنوان (التنمية المهنية لقادة المدارس بين الواقع والمامول ) والتي سيقدمها الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري المشرف على المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية – عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة التربوية – كلية التربية – جامعة الملك سعود، كما سوف يقدم الأستاذ المشارك بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبيد بن عبد الله المديري ورقة عمل بعنوان ( برنامج مقترح لدعم النمو الذاتي للقيادات المدرسية بمدارس التعليم العام ) هذا وسوف يقدم الدكتور عيسى بن خلف العرفج الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية بجامعة الأمير سطام والمستشار والمشرف العام على مكتب مدير الجامعة ورقة عمل بعنوان (برنامج مقترح لدعم النمو الذاتي للقيادات المدرسية بمدارس التعليم العام )ـ وأخر أوراق العمل بعنوان ( توجيهات القيادة المدرسية نحو تحسين المخرجات التعليمية والتربوية ) يقدمها الأستاذ الدكتور: احمد عبدالفتاح الزكي استاذ الإدارة التعليمية بكلية التربية بجامعة الملك فيصل.