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برعاية العيسى.. 6 اوراق عمل تثري ملتقى القيادات المدرسية الأول بالأحساء غدا

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أمير منطقة جازان يرعى ملتقى القيادات الشابة

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أمانة الرياض توفّر خدماتها البلديّة عبر منصة مِراس

أمانة الرياض توفّر خدماتها البلديّة عبر منصة مِراس

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الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء

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أمانة الرياض توفّر خدماتها البلديّة عبر منصة مِراس

أمانة الرياض توفّر خدماتها البلديّة عبر منصة مِراس
http://almnatiq.net/?p=683514
المناطق-الرياض

في إطار سعي أمانة منطقة الرياض إلى تيسير حصول المستفيدين على الخدمات البلديّة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني، وفّرت الأمانة العديد من الخدمات الرئيسية في منصّة مِراس التي أطلقتها اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) بهدف المساعدة في بدء الأعمال التجارية خلال يوم واحد.
وأتاحت الأمانة للمستفيدين من منصّة مِراس إمكانية تقديم الطلبات على الرخص المهنية ورخص البناء باستخدام الهوية الوطنية أو السجّل التجاري، وتشمل الخدمات الفرعية المندرجة تحت الرخص المهنية والمتمثلة في إصدارها وتجديدها واستخراج بدال الفاقد أو التالف، إلى جانب نقل الملكية وإلغاء الرخصة، والاستعلام عن مناسبة موقع لمزاولة نشاط، وتعديل الرخصة، وتعديل المسمى التجاري، والإصدار الفوري للرخص وغيرها من الخدمات.
ويمكن للمستفيدين تقديم طلبات على الخدمات المندرجة تحت رخص البناء، والتي تشمل التعاقد مع مكتب هندسي لإصدار رخصة بناء، وإلغاء التعاقد مع مكتب هندسي، وإصدار رخصة ترميم، وإصدار رخصة هدم، وإصدار رخصة تسوير، وإصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة بناء، وتجديد رخص البناء أو التسوير، وإصدار شهادة إتمام بناء للرخص، ونقل ملكية رخص البناء والتسوير، وطلب خدمات القرارات المساحية لأغراض متعددة منها التجزئة وتعديل الأطوال والفصل.
كما وفّرت الأمانة خدمات الاستعلام عن الرخص المهنية ورخص البناء والطلبات الخاص بهما حيث تتيح إمكانية الاطلاع على مراحل الطلب ومرفقاته وتفاصيل الزيارات الرقابية، إضافة إلى خاصيّة طباعة الرخص بإدخال رقم الطلب وعامِه بدلا من طباعتها بالبلدية وتشمل الرخص السارية والملغاة والمنقول ملكيتها، إلى جانب استكمال إرفاق المستندات اللازمة، والاستعلام عن الفواتير والمخالفات الصادرة وإيضاح تفاصيلها.
وأتاحت الأمانة للمستفيدين من مركز مِراس إمكانية إصدار رخصة عربة متجولة وتجديدها أو إلغائها، إضافة إلى تقديم طلبات خدمات الطرق والتي تشمل إنشاء المطبات الصناعية وإزالتها، وسفلتة الشوارع الترابية، وصيانة الطرقات والأرصفة وتنفيذها، ومعالجة الحفر والهبوطات، ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة أوضاع التقاطعات، وإنارة الشوارع وصيانتها، مع إمكانية استعلام المستفيد عن حالة جميع طلبات خدمات الطرق التي تقدم بها.
وتأتي توفير الأمانة لخدماتها البلدية في منصّة مِراس ضمن جهودها لتوفير خدماتها عبر منصّات متعددة تسهّل حصول المستفيدين على الخدمة، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات في القطاع البلدي، وكانت قد أطلقت في هذا الإطار مركزين لخدمة الضيف في كل من مقّرها الرئيسي، ومجمع النخيل التجاري.

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