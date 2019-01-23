الحميدي يتفقد سير العمل لمشروع تطوير الاحياء و الميادين بخميس مشيط

المناطق - عسير

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد بجولة تفقدية للمشروعات التي تنفذها بلدية خميس مشيط في عدد من أحياء المحافظة ، حيث قام الدكتور الحميدي يوم أمس بجولة تفقدية على عدد من المشروعات في احياء المحافظة .

حيث وقف الحميدي على سير العمل في مشروع تطوير الطرق والشوارع والمخططات والاحياء القديمة والميادين بمحافظة خميس مشيط و التي شملت مخطط الإسكان و بن نابت و ذلاله و مخطط رقم 3 .

واطلع الحميدي خلال جولته التفقدية على ما تم إنجازه والمراحل المتبقية منها، وشدد على مسؤولي بلدية خميس مشيط والمقاولين المنفذين والاستشاريين المشرفين على المشروع بأهمية المتابعة والعمل وفق أعلى المواصفات والتزام الجودة في التنفيذ. وبذل أقصى الجهود لإنجاز المشروعات وفقاً لما تم الاتفاق عليه من حيث الجودة والدقة والمواعيد.

وقد رافق الأمين في جولته التفقدية رئيس بلدية خميس مشيط المكلف سليمان الشهراني .