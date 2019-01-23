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أمين عسير يزور جمعية المعاقين

أمين عسير يزور جمعية المعاقين
http://almnatiq.net/?p=683581
المناطق - عسير

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح امس مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة عسير، في لفتة إنسانية حانية تجسد روح المحبة والألفة بين أفراد المجتمع.

والتقى أمين عسير الحميدي بمدير مركز الجمعية عبدالله المحسني ، والكادر الإداري والتعليمي للمركز، وبدأ برنامج الزيارة بلقاء الأمين بالأطفال مما رسم الابتسامة وأدخل السرور على أنفسهم.

واستكمل الأمين الجولة بزيارة للقسم الطبي والعيادات الطبية، والاطلاع على الخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية التي تقدم للأطفال المعوقين، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المتطورة.

واستمع الدكتور وليد الحميدي خلال جولته بالمركز إلى شرح موجز من مدير الجمعية حيال الأقسام والفصول الدراسية والأقسام الطبية بالجمعية .

و اعلن الحميدي مدى فخره واعتزازه بهذه الجمعية، وعملها ورسالتها النبيلة، والعناية الفائقة التي وجدها أثناء الزيارة، مبيناً أن جمعية الأطفال المعوقين صاغ رؤيتها ورسالتها ومنهجها خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ ما يزيد على 30 عاماً.

فيما أكد الدكتور الحميدي بأن الأمانة حريصة على دعم برامج وأنشطة الجمعية التي تهدف لتنمية روح الترابط والتواصل الاجتماعي مع هذه الفئات الغالية من المجتمع وكتدريب عملي لتأهيلهم للقيام بمختلف الأعمال .

مشيرا الى ان الجمعية تقوم بدور كبير في خدمة هذه الفئة كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع و لهم حقوق وواجبات ، و من واجبنا الذي يعتبر أمانة في أعناقنا التكافل والتراحم والترابط لأنهم أمانة في أعناقنا .

من جهته عبر مدير مركز الجمعية ونيابة عن أطفال ومنسوبي المركز بشكره الجزيل لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على هذه اللفتة الإنسانية وغير المستغربة، مثمناً الزيارة التي كان لها الأثر في نفوس الأطفال .

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