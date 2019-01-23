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وزير خارجية البحرين يزور المتحف الوطني

وزير خارجية البحرين يزور المتحف الوطني

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أمين عسير يزور جمعية المعاقين

أمين عسير يزور جمعية المعاقين

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وزير خارجية البحرين يزور المتحف الوطني

وزير خارجية البحرين يزور المتحف الوطني
http://almnatiq.net/?p=683589
المناطق - الرياض

قام سمو الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، يرافقه معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس الثلاثاء بزيارة للمتحف الوطني بالرياض.
وتجول سموه في قاعات المتحف واطلع على ما تضمه من معروضات تاريخية وأثرية.
وقد أشاد الشيخ خالد آل خليفة في كلمته في ختام الزيارة بما يعرضه المتحف من مقتنيات اثرية تبرز الإرث الحضاري والتاريخي للمملكة.

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