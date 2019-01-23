مدير جامعة الملك خالد يكرم الطلاب الفائزين في مسابقات ملتقى المواطنة الرقمية

المناطق - عسير

كرم معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الطلاب والطالبات الفائزين بالمبادرات المتميزة المشاركة في المسابقات البحثية والتنافسية المصاحبة لملتقى الأمن الفكري الأول “المواطنة الرقمية” الذي نظمته الجامعة ممثلة في وحدة التوعية الفكرية والتي تخدم أهداف الملتقى المتمثلة في رفع مستوى الوعي الفكري لدى الشباب والشابات من خلال تزويدهم بسُبُل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، والتعريف بآليات استغلال التنظيمات المتطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي لبث الأفكار المنحرفة، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاز في المسابقات البحثية في محور واقع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية كل من رغد الجريد من جامعة الأميرة نورة وسلمان العيد من جامعة الملك فيصل وسالي نقاش من جامعة الطائف ونواف شايع من جامعة الأمير سطام وبسمة القرشي من جامعة الطائف.

وفي محور دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري كل من سلمان عطية من جامعة الأمير سطام ومشاري الصامل من جامعة حائل، وعادل البلوي من جامعة تبوك وعبدالرحمن الراشدي من جامعة الأمير سطام ورفعة الشهراني من جامعة الملك خالد.

أما في محور دور وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الأمن الفكري ففاز كل من خلود آل عامر من جامعة الملك خالد والطالب بوفجلة بن عباس من الجامعة الإسلامية وعبدالرحمن حدادي من جامعة تبوك وعبدالعزيز العيد من جامعة الأمير سطام وعاطف الرشيدي من جامعة حائل، وفاز في سُبُل تعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كل من أسماء الهزري من جامعة بيشة وسارة الرشيدي من جامعة الأميرة نورة وعبدالله الحكمي من جامعة الأمير سطام.

وفي مسار المنافسات فاز في مسابقة أفضل مقطع يوتيوب توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة طلاب هم علي الدوسري من جامعة الأمير سطام و ناصر الحميدي من جامعة الملك فيصل وأسماء مطر من جامعة الطائف، وفي مسابقة أفضل مقطع سناب توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فاز كل من مساعد البريكان من جامعة الملك فيصل ومشعل المبارك من جامعة الأمير سطام، و سحر حمدي من جامعة الأميرة نورة وفاز في مسابقة أفضل موشن جرافيك توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كل من سارة البشير من جامعة الأميرة نورة، وشادن الشيخ وشهد خالد ورهف فهد وسارة البشير وعبدالله الزهراني من جامعة الأمير سطام وعبدالله الضيف من جامعة الملك فيصل و ساعد الجعيد ومحمد القحطاني من جامعة الطائف.

أما في مسابقة أفضل سيناريو تمثيلي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقد فاز كل من إبراهيم طعمان من جامعة الأمير سطام وملاك الهزاع من جامعة الملك فيصل وجواهر الشهراني وأمل القحطاني من جامعة الملك خالد وحاتم السليماني من جامعة الطائف وأروى القحطاني من جامعة بيشة.

هذا وقد هنأ معالي مدير الجامعة الطلاب والطالبات الفائزين والتقطت معه الصور التذكارية لطلاب كل جامعة كما سجل معاليه كلمة في السجلات الذهبية للجامعات مشيدا بالمستوى الذي ظهرت به المسابقات والمشاركات ومؤكدا أن الشباب هم رصيد المستقبل وأن مستقبل الوطن ينتظر عطاءهم وإبداعاتهم، كما عبر الطلبة الفائزون في المسابقات البحثية والتنافسية عن سعادتهم ورفعوا خالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما للمؤسسات التعليمية ورعاية ومتابعة برامجها لتساهم في صناعة التنمية والبناء للوطن الغالي، كما رفع المشاركون شكرهم لمعالي وزير التعليم ومعالي نائبه ولمعالي مدير جامعة الملك خالد على دعمه ورعايته ومتابعته الحثيثة لإنجاح فعاليات الملتقى واهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات.