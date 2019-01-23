رئيس غرفة أبها: نهدف إلى النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعسير وتقديم الدعم لها وحصر العقبات والمشاكل التي تواجهها

المناطق - عسير

نظم مركز المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة ( منشآت ) برنامج بعنوان ( متى تحتاج للتخطيط الاستراتيجي في منشأتك) و هو عبارة عن ورشة عمل تدريبية و استمر لمدة يومين استهداف فيه ملاك المنشآت الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال حيث تم مفهوم التخطيط الاستراتيجي و أهمية التخطيط و ملامح التخطيط و أنواع التخطيط و طرح العديد من الأفكار وكيف يعمل لها خطط لتنفيذه ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التي تقدمها ( منشآت ) بالتعاون مع الغرفة .

من جانبه أوضح حسن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها أن الهدف من تنظيم هذا البرنامج هو توضيح أهمية التخطيط الاستراتيجي لأي منشآه اقتصادية استثمارية وخاصة الشباب منهم فالتخطيط الاستراتيجي هو عمليّةٍ منهجيّةٍ تسعى إلى تحقيق تصوّرٍ واضح حول المنشأه من أجل ترجمته وتحويله إلى أهدافٍ تعتمد على سلسلة من الخطوات، ويُعرّف التخطيط الاستراتيجي أيضاً بأنّه الوسيلة التي تساعد المسؤولين في الشركات والمؤسسات؛ وخصوصاً التنفيذيين منهم في تحديد الإجراءات المُناسبة لتحقيق أفضل النتائج بالاعتماد على استخدام الموارِد المتاحة في بيئة العمل.

مضيفا: ان مركز المشروعات الصغيرة و المتوسطة يعمل بالشراكة مع عده جهات منها بنك التنمية الاجتماعية و هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تقديم أنشطة ما بين الندوات، والمحاضرات، واللقاءات، وورش العمل، والبرامج

التدريبية وغيرها، وتهدف إلى النهوض بالمنشآت الصغيرة و المتوسطة ، وتقديم الدعم لها . كما يقدم المركز الاستشارات والمعلومات اللازمة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها خطوات وإجراءات تأسيس المشروعات، أساليب المفاضلة واختيار الفرص الاستثمارية المجدية، إعداد خطة الأعمال، الحصول على قروض حيث استفاد ( 55 ) مستفيد ومستفيدة من اصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة بمبلغ 2مليون و ثلاثمائة ألف ريال ، إضافة الى تزويد المستفيدين بمعلومات حول المكاتب الاستشارية التي تقدم خدمات إعداد دراسات الجدوى، وتنظيم وهيكلة المشروعات، مصادر الحصول على التكنولوجيا وحصر العقبات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة (التسويقية، التمويلية, القانونية، التنظيمية)، وإعداد الدراسات التي تساهم في تذليل تلك

العقبات و دعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب و المشاركة في تنظيم الملتقيات والندوات والمعارض المتخصصة و تقدير الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصغيرة.

وفي ختام تصريحه دعا الحويزي شباب و شابات الاعمال و رواد الاعمال و أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة للتواصل مع المركز و الاستفادة من

الخدمات التي يقدمها حيث أبدت رؤية 2030 اهتمامًا بالغاً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي.