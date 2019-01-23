الرئيس الباكستاني يقلد رئيس هيئة الأركان العامة وساماً عسكرياً

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قلد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وسام “نشان الامتياز” العسكري اعترافًا وتقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرت مراسم تقليد الوسام في القصر الرئاسي بإسلام آباد بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال زبير محمود حيات وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

وثمن الرئيس الباكستاني علاقات بلاده بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على قواسم دينية وثقافية مشتركة وثقة متبادلة.

وأكد حرص باكستان على تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، معربًا عن ارتياحه إزاء مستوى التعاون الدفاعي القائم بين البلدين.

ودعا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز المزيد من التعاون بين البلدين في مجال التصنيع الحربي.

من جانبه، قدم الفريق أول الرويلي شكره وتقديره للرئيس عارف علوي وحكومة باكستان على منحه الوسام العسكري، معربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين المزيد من النمو والتقدم مع مرور الوقت.

