“التقاعد”: صرف معاشات التقاعد غداً الخميس

المناطق - واس

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها ستقدم صرف معاشات التقاعد لشهر يناير 2019م لتكون يوم غد الخميس الموافق 24 يناير بدلاً عن موعد الصرف المعتاد في اليوم الخامس والعشرين وذلك لموافقته إجازة نهاية الأسبوع.

وذكرت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي تيسيراً على المتقاعدين وذويهم وضمان عدم تأخير الصرف لهم.

يذكر أن مجموع المعاشات التي تصرفها المؤسسة لمتقاعديها يبلغ ( 6,505,341,512.80 ) ريال تصرف لأكثر من ( 899.156 ) متقاعدا ومستفيداّ.