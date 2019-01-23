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‏‎مدير جامعة الملك خالد يدشن نظام “حاضر” ومبادرة التعلم الإلكتروني “elab”

‏‎مدير جامعة الملك خالد يدشن نظام “حاضر” ومبادرة التعلم الإلكتروني “elab”

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‏‎مدير جامعة الملك خالد يدشن نظام “حاضر” ومبادرة التعلم الإلكتروني “elab”

‏‎مدير جامعة الملك خالد يدشن نظام “حاضر” ومبادرة التعلم الإلكتروني “elab”
http://almnatiq.net/?p=683612
المناطق - عسير

دشن معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بمكتبه صباح أمس الثلاثاء خدمتين إلكترونيتين مختلفتين تسهمان في تقدم آداء الجامعة وتطوره، تمثلت في نظام “حاضر” المقدم من الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ومبادرة عمادة التعلم الإلكتروني الخاصة بالمعامل الإلكترونية “elab”.

ويأتي “حاضر” بالتعاون ما بين إدارة المتابعة وتقنية المعلومات بهدف تحسين منظومة متابعة الحضور والانصراف بالجامعة وتحويلها إلى نظام متاح عبر الإنترنت يسهل على جميع المستفيدين الوصول إلى النظام والاستفادة من مميزاته.

ومن أبرز مميزات النظام توافقه مع بيئة Web مما يعني وصولا أسهل للمستفيدين عبر الإنترنت، و تمكين منسوبي الجامعة من تقديم عدة طلبات مثل : الاستئذان ، التكليف ، التبرير، وغيرها من الطلبات عبر النظام، كما يمكّن متخذي القرار من مقارنة الحضور والانصراف بين الإدارات مما يساعد في اتخاذ القرارات اللازمة، إضافة إلى أنه يتيح للموظف متابعة جميع حركاته دون الحاجة للرجوع إلى إدارة المتابعة.

أما ما يتعلق بمبادرة عمادة التعلم الإلكتروني فقد أكد معالي مدير الجامعة خلال التدشين على أنها مبادرة نوعية، وقال: “من خلال هذه المنصة نحن نسعى إلى تطوير خبرات أبنائنا وبناتنا وأتمنى أن يتم تقديم محتوى متطوّر عبر هذه المنصة كالعلوم المتعلقة بالمحاكاة والعالم الافتراضي”.

كما أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديميه بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم أن المعامل الإلكترونية تهدف بشك رئيس إلى إنتاج وعرض مقررات ذات محتوى عملي ممتع ومفيد يصل إلى جميع طلاب وطالبات الجامعة بكافة فروعها لتحقيق فُرص تعلّم متساوية للجميع.

فيما أشار عميد التعلم الإلكتروني الدكتور فهد الأحمري إلى أن المنصة تُعنى بإتاحة فرص العلم والتعلم للجميع وإكساب طلاب وطالبات الجامعة في كافة فروعها فُرص تعلّم متساوية تجمع محتوى المقررات العملية وفق أعلى معايير التصميم التعليمي العملي، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى جامعات المملكة من حيث تركيزها على “التجارب العملية” انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعوية ٢٠٣٠ والتي تركز في أحد محاورها على “نتعلم لنَعمل”.

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