الباحة.. القبض على قائد مركبة دهس مقيم وهرب

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صرح المتحدث الرسمي لشرطة الباحة العقيد سعد طراد بأن شرطة الباحة وبفضل من الله تمكنت من ضبط قائد سيارة بعد تورطه بارتكاب حادث دهس مقيم

على طريق الباحة العقيق ، نتج عنه وفاته ، وهروب قائد المركبة من موقع الحادث مشيرا بان قائد المركبة قام بإصلاح الأضرار التي تعرضت لها مركبته لإخفاء معالم الحادث ولكن رجال الامن وبفضل من الله استطاعوا من ضبط مرتكب الحادث.