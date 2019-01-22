الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الحدود الشمالية

المناطق - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي يمثلها معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وجامعة الحدود الشمالية ويمثلها مدير الجامعة المكلف ابراهيم بن حسن الزهراني.

وأعرب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, عن تمنياته بنجاح مذكرة التفاهم وأن تساهم في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة بين الجامعة والهيئة في أطر التبادل المعرفي.

وتهدف مذكرة التفاهم تطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل المعلومات وجعلها متاحة لأنشطة البحث والنشر العلمي والمساهمة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشربة وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ونشر مبادئ الإسعافات الأولية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من المرافق في كلا الجهتين.

