احدث الأخبار

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 الباحة.. القبض على قائد مركبة دهس مقيم وهرب
منطقة الباحة
 المهندس الفضلي يوقع مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء بسعة تصل لـ 180 ألف م3 يوميًا وبتكلفة 243 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 وزير الحرس الوطني يتفقد كلية الملك خالد العسكرية ومدينة الأمير بدر السكنية
أبرز المواد
 أمير مكة يزور أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة
منطقة مكة المكرمة
 “العمل” و”الإسكان” و”هدف” و”الغرف السعودية” و”هيئة المقاولين” يبرمون مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في قطاعي العقار والمقاولات
أبرز المواد
 ‏‎مدير جامعة الملك خالد يدشن نظام “حاضر” ومبادرة التعلم الإلكتروني “elab”
منطقة عسير
 “التقاعد”: صرف معاشات التقاعد غداً الخميس
أبرز المواد
 الرئيس الباكستاني يقلد رئيس هيئة الأركان العامة وساماً عسكرياً
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام
منطقة الرياض
 رئيس غرفة أبها: نهدف إلى النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعسير وتقديم الدعم لها وحصر العقبات والمشاكل التي تواجهها
منطقة عسير
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
الباحة.. القبض على قائد مركبة دهس مقيم وهرب

الباحة.. القبض على قائد مركبة دهس مقيم وهرب

منطقة الباحة
المهندس الفضلي يوقع مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء بسعة تصل لـ 180 ألف م3 يوميًا وبتكلفة 243 مليون ريال

المهندس الفضلي يوقع مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء بسعة تصل لـ 180 ألف م3 يوميًا وبتكلفة 243 مليون ريال

المنطقة الشرقية
نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة

نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=683640
المناطق - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي يمثلها معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وجامعة الحدود الشمالية ويمثلها مدير الجامعة المكلف ابراهيم بن حسن الزهراني.
وأعرب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, عن تمنياته بنجاح مذكرة التفاهم وأن تساهم في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة بين الجامعة والهيئة في أطر التبادل المعرفي.
وتهدف مذكرة التفاهم تطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل المعلومات وجعلها متاحة لأنشطة البحث والنشر العلمي والمساهمة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشربة وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ونشر مبادئ الإسعافات الأولية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من المرافق في كلا الجهتين.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن

أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن
تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية

تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية
أمير منطقة الحدود الشمالية يفتتح مشروع البرج الطبي للعيادات الخارجية في عرعر

أمير منطقة الحدود الشمالية يفتتح مشروع البرج الطبي للعيادات الخارجية في عرعر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*