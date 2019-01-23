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نائب أمير جازان يبحث مع وزير التعليم الاحتياجات التعليمية للمنطقة

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نائب أمير جازان يبحث مع وزير التعليم الاحتياجات التعليمية للمنطقة

نائب أمير جازان يبحث مع وزير التعليم الاحتياجات التعليمية للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=683645
المناطق - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , اليوم , معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة.
وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان , أن اللقاء جاء لبحث الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم , والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المنطقة ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ راجياً العون والتوفيق للجميع.
ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة , مرجهاً سموه بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل , بما يلبي احتياجات الأهالي ويسهم في تطوير العملية التعليمية بالمنطقة.
من جانبه ثمن معالي الوزير آل الشيخ دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان , وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لمشروعات وخدمات الوزارة بالمنطقة.
وتم خلال اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان من المشروعات التعليمية والخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، وإدارة التعليم بمحافظة صبيا ، والأعمال والبرامج التي تنفذها وتسعى تطويرها بمختلف القطاعات التابعة لها , بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم خدمات تعليمية أفضل , وتسريع إنجاز المشروعات التعليمية ، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم مدارس الحد الجنوبي التابعة للإدارتي التعليم بجازان وصبيا ، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات من تجهيزات وخدمات تعليمية وكل ما من شأنه تهيئة البيئة التعليمية والتربوية التي يحتاجها طلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي بوجه خاص وزملائهم الطلاب والطالبات بجميع المدارس بالمنطقة.
كما جرى خلال اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان المستقبلية من المشروعات التعليمية وسبل دعم وتسريع إنجاز المشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ وفق الخطط والآليات والبرامج المعدة لذلك ، وحاجة المنطقة لافتتاح إدارات تعليم بالقطاعين الحدودي والجبلي ، ودعم مخصص نقل الطلاب والطالبات بمدارس الحد الجنوبي والمحافظات الجبلية ، إلى جانب العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الوزارة بمنطقة جازان.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، ومدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان سليمان بن سعيد أبوملحه.

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