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أمير القصيم يترأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

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أمير القصيم يترأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يترأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=683650
المناطق / بريدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم ، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , اليوم ، اجتماع الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم.

حيث دشن سموه رؤية جمعية الإسكان الأهلية عبر تمكين ألف أسرة من أسر المنطقة الأكثر احتياجاً من السكن في بحلول عام 2021م , بعد ذلك ناقش سموه خلال الاجتماع , جدول الأعمال الذي تضمن منجزات الجمعية واستعراض التقارير المالية ، وإقرار ميزانية الجمعية خلال العام المنصرم , واستعراض الخطة الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع مؤسسة الملك خالد الخيرية ، وافتتاح مشروع الإسكان بمحافظة الأسياح , وافتتاح قسم نسائي ، كما وافقت الجمعية العمومية على جملة من التوصيات المطروحة.

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية , بالعناية التي تحظى بها التنمية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بما يعكس حرص القيادة على تحقيق الرفاهية للمواطن ، معرباً عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بأعضاء المجلس ، مؤكداً على أهمية عقد الاجتماعات التي من شأنها العمل على إطلاع كافة الأعضاء بكل شفافية على آخر مستجدات أداء وأنشطة الجمعية , مقدماً سموه شكره لمؤسسة الملك خالد الخيرية على الجهود التي بذلتها في احتضان جمعية الإسكان الأهلية وبناءها مؤسسياً , مشيداً بالدور التكاملي والتعاون الإيجابي المقدم من قبلها وبين كافة الجهات لخدمة العمل الاجتماعي وتنميته وتطويره ، لافتاً إلى أن الجمعية ستواصل العمل واهتمامها بتوفير السكن المناسب لجميع الفئات وتُعنى بشكل مباشر بتنمية وبناء المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود تحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية 2030 وخاصة فيما يتعلق بمشاركة القطاع غير الربحي في التنمية والتطوير ، مؤكداً سموه على كافة أعضاء مجلس الإدارة بمضاعفة الجهود لتنفيذ مشاريع الإسكان التي تعود بالنفع على إنسان المنطقة . سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

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