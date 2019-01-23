نائب أمير مكة يستقبل رئيس المحكمة العامة بجدة

المناطق - جده

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ الدكتور عبدالله العضيبي، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وعبّر الأمير بدر بن سلطان عن شكره وتقديره للدكتور العضيبي على تهنئته، كما استمع سموه إلى شرحٍ عن البرامج التنقية المستخدمة في المحكمة العامة بجدة والهادفة لتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى مستنداته ومعاملاته بما يوفر الوقت والجهد.

كما التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة العقيد الدكتور سعد القهيبي، والذي هنأ سموه بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن أبرز أعمال مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، وخطوات التوسع في برنامج الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات التي توفر للمراجعين الخدمات مثل أبشر، وشموس الأمني والمنشآت المرتبطة به.