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خطط إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية ورفع التحصيل بتعليم عسير

خطط إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية ورفع التحصيل بتعليم عسير

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خطط إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية ورفع التحصيل بتعليم عسير

خطط إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية ورفع التحصيل بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=683661
المناطق - عسير

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خططا إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية” TIMSS ” والوطنية ، فضلا عن اعتماد خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات وبما يسهم في تحسين وتطوير نواتج التعلم .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، وتفعيلا لورش العمل التي عقدت في الوزارة مؤخرا ، لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من إدارات الجودة والقبول والتقويم والتدريب والإشراف والإعلام التربوي ، لتنفيذ الخطط لاسيما ما يتعلق بنشر ثقافة الاختبارات الدولية والوطنية لدى المجتمع التعليمي ، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس ومعلمي ومعلمات المواد المستهدفة .
وأضاف آل كركمان :أن فريق عمل من الإدارة العامة أنهى بناء خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي ، فيما تم البدء في آليات تنفيذها ، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة .

وأكد آل كركمان على أهمية دور قادة وقائدات المدارس ، والمعلمين والمعلمات ، في عملية التطبيق ، وكذلك ضرورة التكامل بين الإدارات والمكاتب .

وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح قد رأسا اجتماع اللجان التنفيذية لتطبيق الاختبارات الدولية وتم الالتقاء ب 84 مشرفة ومعلمة وقائدة مدرسة على أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل لقاء عام بقادة ومعلمي المدارس المستهدفة لتنفيذ الخطط المعدة

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