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تطوعي الهلال الأحمر بتبوك يزور مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة

تطوعي الهلال الأحمر بتبوك يزور مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة

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تطوعي الهلال الأحمر بتبوك يزور مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة

تطوعي الهلال الأحمر بتبوك يزور مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=683669
المناطق - تبوك :

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التطوع بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن الزيارة تأتي ضمن مبادرة “برنامج معكم التطوعي” للتخفيف عن المرضى حيث بادر فريق التطوع بفرعيه الرجالي والنسائي بزيارة لأقسام المستشفى وتوزيع باقات الورود على المرضى والاطمئنان عليهم.
وأكد العنزي أن هذه الزيارة تأتي من منطلق إيمان هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة بالدور الاجتماعي المهم المناط بها وإحياء للمبادرات المجتمعية.

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