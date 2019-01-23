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وفد من أمانة منطقة تبوك يطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل

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وفد من أمانة منطقة تبوك يطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل

وفد من أمانة منطقة تبوك يطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=683673
المناطق - تبوك :

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بمكتبه اليوم أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق والوفد المرافق له وذلك خلال زيارة الوفد لمدينة الجبيل الصناعية للاطلاع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل الرائدة في آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستفادة من الخبرات المتميزة في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.
وقام أمين منطقة تبوك بجولة على مركز الزوار شاهد الوفد الزائر فيلماً وثائقياً يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وما قامت به من جهود كبيرة في بناء المدينة وتجول الوفد في أجنحة المركز واطلعوا على أبرز عوامل و مقومات النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.
كما اجتمع الوفد الزائر بمسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل وتم مناقشة العديد من المحاور متمثلة عن كيفية تميز وتقدم مدينة الجبيل الصناعية عن باقي المدن في جوانب مختلفة تختص بجودة الحياة وخطط الهيئة الملكية في إدارة وتشغيل وتطوير المدينة والذي أنعكس على استقطاب استثمارات ضخمة للمدينة وبنية تحتية متميزة هيئة المناخ الاستثماري المناسب.
وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية على حسن الاستقبال مؤكدين أن هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكونت صورة حقيقية لديهم إلى ما وصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة صناعية وثقافية في كافة المجالات.

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