أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء ومدير شركة كهرباء جازان المكلف ..

المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي الذي يزور المنطقة حالياً، ومدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عتيق، بمناسبة تكليفه مديرًا للشركة بجازان.

وفي مستهل الاستقبال رحّب سموه بالمهندس السلولي, متمنيًا له التوفيق في زيارته للمنطقة, راجيًا لمدير شركة كهرباء جازان المكلف التوفيق في مهام عمله الجديد.

ودعا سمو أمير منطقة جازان إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المختصة بما يضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات بالمنطقة, موجهاً بمضاعفة الجهود والسعي المتواصل لرفع مستوى الخدمة بالمنطقة خاصة في فصل الصيف وتكثيف أعمال الصيانة، وتسريع تنفيذ أعمال تحويل الشبكات الهوائية الى تمديدات أرضية.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدداً من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الشركة السعودية للكهرباء والمشروعات التي تنفذها الشركة ، بما يلبي احتياجات محافظات ومراكز وقرى المنطقة من المشروعات الكهربائية ، ويسهم في توفير احتياجات الأهالي وكافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمنطقة من الخدمة الكهربائية.

فيما أكد رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء ومدير كهرباء جازان المكلف, عن سعادتهما بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمعا إليه من توجيهات.