احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء ومدير شركة كهرباء جازان المكلف ..
منطقة جازان
 وفد من أمانة منطقة تبوك يطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل
منطقة تبوك
 تطوعي الهلال الأحمر بتبوك يزور مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة
منطقة تبوك
 “قياس”: التسجيل في الفترة الأولى بمقياس التحصيل الدراسي للأقسام العلمية في “الورقي” متاح حاليًّا للطلاب
محليات
 خطط إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية ورفع التحصيل بتعليم عسير
منطقة عسير
 نائب أمير مكة يستقبل رئيس المحكمة العامة بجدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يترأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
منطقة القصيم
 نائب أمير جازان يبحث مع وزير التعليم الاحتياجات التعليمية للمنطقة
منطقة جازان
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 الباحة.. القبض على قائد مركبة دهس مقيم وهرب
منطقة الباحة
 المهندس الفضلي يوقع مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء بسعة تصل لـ 180 ألف م3 يوميًا وبتكلفة 243 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء ومدير شركة كهرباء جازان المكلف ..

أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء ومدير شركة كهرباء جازان المكلف ..

منطقة جازان
وفد من أمانة منطقة تبوك يطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل

وفد من أمانة منطقة تبوك يطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل

منطقة تبوك
تطوعي الهلال الأحمر بتبوك يزور مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة

تطوعي الهلال الأحمر بتبوك يزور مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة

منطقة تبوك
“قياس”: التسجيل في الفترة الأولى بمقياس التحصيل الدراسي للأقسام العلمية في “الورقي” متاح حاليًّا للطلاب

“قياس”: التسجيل في الفترة الأولى بمقياس التحصيل الدراسي للأقسام العلمية في “الورقي” متاح حاليًّا للطلاب

محليات

أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء ومدير شركة كهرباء جازان المكلف ..

أمير منطقة جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء ومدير شركة كهرباء جازان المكلف ..
http://almnatiq.net/?p=683677
المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي الذي يزور المنطقة حالياً، ومدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عتيق، بمناسبة تكليفه مديرًا للشركة بجازان.

وفي مستهل الاستقبال رحّب سموه بالمهندس السلولي, متمنيًا له التوفيق في زيارته للمنطقة, راجيًا لمدير شركة كهرباء جازان المكلف التوفيق في مهام عمله الجديد.

ودعا سمو أمير منطقة جازان إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المختصة بما يضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات بالمنطقة, موجهاً بمضاعفة الجهود والسعي المتواصل لرفع مستوى الخدمة بالمنطقة خاصة في فصل الصيف وتكثيف أعمال الصيانة، وتسريع تنفيذ أعمال تحويل الشبكات الهوائية الى تمديدات أرضية.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدداً من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الشركة السعودية للكهرباء والمشروعات التي تنفذها الشركة ، بما يلبي احتياجات محافظات ومراكز وقرى المنطقة من المشروعات الكهربائية ، ويسهم في توفير احتياجات الأهالي وكافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمنطقة من الخدمة الكهربائية.

فيما أكد رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء ومدير كهرباء جازان المكلف, عن سعادتهما بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمعا إليه من توجيهات.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يبحث مع وزير التعليم الاحتياجات التعليمية للمنطقة

نائب أمير جازان يبحث مع وزير التعليم الاحتياجات التعليمية للمنطقة
صندوق تنمية الموارد البشرية وغرفة جازان يعقدان لقاء للتعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

صندوق تنمية الموارد البشرية وغرفة جازان يعقدان لقاء للتعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الأمير محمد بن ناصر: شبابنا مبدعون ومتميزون وسيكملون المسيرة للرقي بالوطن

الأمير محمد بن ناصر: شبابنا مبدعون ومتميزون وسيكملون المسيرة للرقي بالوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*