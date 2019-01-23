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محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة

محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة
http://almnatiq.net/?p=683680
المناطق - تيماء - محمد العنزي

استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري صباح اليوم الأربعاء بمكتبه ‫مدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الافنس ⁧الرويلي⁩ وذلك للسلام على محافظ تيماء بعد زيارتة التفقدية لفرع ⁧الزراعه⁩ بتيماء ‬.

ورحب محافظ تيماء في بداية اللقاء بالرويلي منوهاً بأهمية المحافظة في المجال الزراعي و تعميق الصِّلة مع المزارعين والاستماع إلى احتياجاتهم وجرى مناقشة عدداً من الملفات والموضوعات التي تخص الزراعه بمحافظة تيماء والقرى التابعة لها.

وثمن محافظ تيماء في نهاية اللقاء الجهود التي يبذلها فرع الوزارة بمنطقة تبوك ومحافظة تيماء في سبيل خدمة المواطنين.

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