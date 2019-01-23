كأس آسيا 2019.. تقنية المساعدة بالفيديو ستطبق في ربع النهائي

المناطق - الرياض

ستطبق تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم “VAR” في بطولة الأمم الآسيوية بكرة القدم المقامة حاليا في الإمارات بدءا من الخميس في الدور ربع النهائي.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن التقنية ستستخدم في سبع مباريات على أربعة ملاعب هي استاد مدينة زايد الرياضية واستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين واستاد آل مكتوم في دبي.

ويلتقي غدا الخميس منتخب الصين مع إيران وفيتنام مع اليابان فيما يواجه الجمعة المنتخب القطري نظيره الكوري الجنوبي والإمارات تلاقي أستراليا حاملة اللقب.

وذكر الاتحاد الآسيوي انه أجرى تجارب جدية على التقنية في مباريات دور الـ16 بالإضافة إلى تنظيم سلسلة شاملة من ورش العمل.

وتمت دعوة أبرز الشخصيات التحكيمية إلى الإمارات لضمان تطبيق أعلى المعايير في التقنية مثل المدير التقني في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم البريطاني ديفيد أليري، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي “فيفا” الإيطالي بيارلويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا مسؤول الحكام في الفيفا.

وتستخدم التقنية في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم انذاره أو طرده.