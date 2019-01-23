مدني تبوك ينجح بإخلاء عائلة عربية من حريق منزل

المناطق - تبوك - علي العميري

نجحت فرق الدفاع المدني بتبوك في إخلاء أسرة من منزلها الواقع في حي النسيم بعد اندلاع النيران في منزلها .

‎وقال المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري انه في مساء هذا اليوم الاربعاء وردنا بلاغ عن وجود حادث حريق منزل في حي النسيم بمدينة تبوك وعلى الفور جرى انتقال الفرق الازمة للموقع وعند الوصول تبين وجود تصاعد للدخان بكثافة اثر حريق داخل شقه بالطابق الثاني من مبنى مكون من ثلاث طوابق كما اتضح وجود عائلة محتجزة داخل المبنى مكونه من ثمانية اشخاص من الجنسية العربية فقامت فرق الدفاع المدني باخلائهم من المبنى والسيطرة على الحريق واخماده تماماً وجميعهم بصحه جيده ولله الحمد.

‏‎ومن خلال المعاينة اتضح ان سبب الحادث كان التماس كهربائي من المكيف أدى إلى اشتعاله .

واضاف الشمري ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتمنى السلامة للجميع واذ تؤكد بضرورة اتباع وسائل السلامة المنزلية واغلاق الأجهزة الكهربائية في حالة عدم الحاجه لها واهمية متابعة الصيانة الدورية للمنزل بشكل دائم.

