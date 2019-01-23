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أنشطة ودورات تشكيلية تكسب نزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية وتجعلهم عناصر فعالة بمجتمعهم

أنشطة ودورات تشكيلية تكسب نزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية وتجعلهم عناصر فعالة بمجتمعهم

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أنشطة ودورات تشكيلية تكسب نزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية وتجعلهم عناصر فعالة بمجتمعهم

أنشطة ودورات تشكيلية تكسب نزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية وتجعلهم عناصر فعالة بمجتمعهم
http://almnatiq.net/?p=683711
المناطق - حائل

نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل عدد من الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية لنزلائها منها دورة الرسم والفن التشكيلية تمثل المرحلة الثانية بدعم ومتابعة من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد وبمتابعة من مدير الدار بشير العنزي ومشرفي البرامج والانشطة احمد سائر الشمري ومشعل المري وتهدف الدورة الى تنمية مهارة الاحداث واكسابهم حرفه تعينهم في مستقبلهم وذلك بعد نجاح المرحلة الاولى والتي كانت بدعم من مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية والتي تم خلالها افتتاح المعرض الدائم بالدار
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لتعزيز برامج وفعاليات وأنشطة متعددة ومتنوعة في مختلف المجالات والمستويات.. حيث تهدف في مجملها إلى بناء الشخصية للابناء الاحداث وغرس القيم والتربية والمفاهيم والاخلاقيات الاجتماعية وإعداد هذا النشء ليكونوا لبنات صالحة في مجتمعهم، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي من خلال التدريب وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تجعلهم عناصر فعالة في مجتمعهم
يذكر أن دار ملاحظة حائل تعمل على تفعيل البرامج الاصلاحية والتنوع في اثر الانشطة وتطويعها مما تساهم في تقديم خدمات جليلة للنزلاء الاحداث وتساهم في خدمة المجتمع من النواحي الأسرية والتوجيهية وغير ذلك من البرامج التدريبية والترفيهية وما تقدمه للأحداث يعطيهم دافعا ليكونوا أسوياء صالحين وخرجهم نافعين بإذن الله .

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