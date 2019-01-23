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شعراء وفنانون خليجيون وعرب في المهرجان السعودي للخيل العربي (عبيَّه)

شعراء وفنانون خليجيون وعرب في المهرجان السعودي للخيل العربي (عبيَّه)

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الرياض على موعدٍ مع مفاجآت كبيرة.. الثلاثاء المقبل:

شعراء وفنانون خليجيون وعرب في المهرجان السعودي للخيل العربي (عبيَّه)

شعراء وفنانون خليجيون وعرب في المهرجان السعودي للخيل العربي (عبيَّه)
http://almnatiq.net/?p=683715
المناطق - الرياض

تشهد العاصمة الرياض مساء الأسبوع المقبل أمسية شعرية كبيرة بمشاركة الشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي والشاعر السعودي سعيد بن مانع، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) في يومه الأول الثلاثاء 29 يناير، والذي يستهدف كافة شرائح المجتمع، ويجمع مابين الثقافة والتاريخ والترفيه، ويستمر حتى يوم السبت 2 فبراير في منتجع الفيصلية درة الرياض الواقع في بنبان برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وتنظيم مربط السلام.

أعلن ذلك المدير التنفيذي للمهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) الأستاذ محمد بن سليمان آل الشيخ، والذي أوضح بأن اللجان أنهت كافة الترتيبات والتنظيمات لإقامة المهرجان بشكل جذاب ولافت يُحاكي تراث المملكة ونهضتها، وبفعاليات متنوعة ومختلفة تُناسب الأسرة والشباب والأطفال”.

وزاد: ” المهرجان سيستمر خمسة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بالمهرجان وفعالياته المصاحبة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة وفعاليات مثيرة، التي من أهمها، عروض خيل من مختلف أنحاء العالم، وحفلات غنائية بمشاركة فنانيين خليجيين وعرب ومنهم، الفنان الشاب الحاصل على لقب أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف، كما ستكون هناك مشاركة فنية من قبل فرقة البحرين الشعبية، وأيضاً إقامة معرض للفنون التشكيلية يُحاكي جمال الخيل العربي والقيادة الحكيمة –يحفظها الله- بأنامل سعودية مبدعة من النساء والرجال، وكذلك مزاد نخبة الخيل، وبطولة جمال الخيل العربي، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، ودورات عن الخيل للمربين والمحكمين، وجوائز ملاك الخيل، ورواة وقصص وطنية وتاريخية عن الخيل، أمسيات شعرية، وسينما خارجية، وساحة للفنون، واستوديو الخيل، وتدريب للأطفال والسيدات والمهتمين بركوب الخيل، ومنطقة التسوق، ومنطقة المطاعم”.

وأختتم محمد آل الشيخ حديثه بقوله: “بلغ عدد الجياد المشاركة في بطولة جمال الخيل العربي التي ستنطلق ثالث أيام المهرجان 291 جواداً من السعودية وقارة أوروبا وذلك في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس والفحول يتنافسون على جوائز مالية مجموعها 480 ألف ريال وسيارة، وسيقوم بتحكيم البطولة طاقم حكام من السعودية ودول إيطاليا والسويد وفرنسا وأسبانيا”.

يذكر أن تذاكر المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) يحظى بتنظيم مربط السلام لمالكه الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان آل سعود وأخيه الأمير سلمان بن فيصل آل سعود، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب على جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية، ووضع الضوابط والشروط لمسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة وفقاً للأنظمة الدولية المعنية لهذه البطولات، وأن تذاكر دخول المهرجان مُتاحة على الموقع الإلكتروني/ https://stytickets.com/event/alubayyah/

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