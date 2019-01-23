“الحوثي” يفخخ عشرات الجسور بين الحديدة ومحافظات مجاورة

المناطق - الرياض

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة غرب اليمن أن ميليشيات الحوثي فخخت عشرات الجسور وعبارة المياه في شبكة الطرق الرابطة بين الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة عبر ثماني مديريات تابعة للحديدة.

كما نشر الحوثيون ألغاماً مزودة بصواعق متفجرة عن بعد أسفل الجسور والعبارات بعد عمل حفريات على الطرق الرابطة بين الحديدة ومحافظات صنعاء وحجة وذمار والمحويت وإب وتعز وريمة، بحسب ما ذكر سكان محليون أشاروا إلى أن بعض العبوات على شكل صواريخ وقذائف (كبيرة الحجم) يتم التحكم بها عن بُعد.

كذلك ربط الانقلابيون الألغام بشبكة متصلة بحيث يكون التفجير بشكل متزامن وفي وقت واحد.

ونشرت العبوات المفخخة في 41 جسراً على مسافة تمتد نحو 110 كم، موزعة في مناطق ووديان نخلة، وزبيد، ورماع ووديان، والعقوم، ورمانة، وأودية أخرى.

وأكدت المصادر أن الحوثيين فخخوا أيضاً 14 جسراً على امتداد الخط المحاذي لوادي سهام شمال مدينة الحديدة، في المنطقة الممتدة من مديرية المراوعة إلى المدينة. كما زرعوا عبوات مماثلة في 18 جسراً على الطرق الرابطة بين مناطق باجل والكدن والضحي شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة على مسافة تزيد عن 60 كيلومتراً.