احدث الأخبار

“آبل” تطرح دفعة من الهواتف بأسعار مخفضة!
أبرز المواد
 “الحوثي” يفخخ عشرات الجسور بين الحديدة ومحافظات مجاورة
أبرز المواد
 شعراء وفنانون خليجيون وعرب في المهرجان السعودي للخيل العربي (عبيَّه)
ثقافة وفنون
 أنشطة ودورات تشكيلية تكسب نزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية وتجعلهم عناصر فعالة بمجتمعهم
منطقة حائل
 مدني تبوك ينجح بإخلاء عائلة عربية من حريق منزل
منطقة تبوك
 التحالف يشن 13 غارة على معسكر حوثي جنوب صنعاء
أبرز المواد
 ممثل الحكومة اليمنية: الاتفاق على شروط تبادل الأسرى متوقع خلال أيام
أبرز المواد
 مقابلات شخصية للمترجمين الراغبين بالعمل في هيئة المدينة لموسم حج 1440هـ
منطقة المدينة المنورة
 احذر من تناول الشاي بالحليب!
أبرز المواد
 كأس آسيا 2019.. تقنية المساعدة بالفيديو ستطبق في ربع النهائي
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” ترعى الحفل الختامي للمهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعتمد تحديث العرض المرجعي لربط الاتصال البيني (RIO)
أبرز المواد
“آبل” تطرح دفعة من الهواتف بأسعار مخفضة!

“آبل” تطرح دفعة من الهواتف بأسعار مخفضة!

أبرز المواد
“الحوثي” يفخخ عشرات الجسور بين الحديدة ومحافظات مجاورة

“الحوثي” يفخخ عشرات الجسور بين الحديدة ومحافظات مجاورة

أبرز المواد
شعراء وفنانون خليجيون وعرب في المهرجان السعودي للخيل العربي (عبيَّه)

شعراء وفنانون خليجيون وعرب في المهرجان السعودي للخيل العربي (عبيَّه)

ثقافة وفنون
أنشطة ودورات تشكيلية تكسب نزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية وتجعلهم عناصر فعالة بمجتمعهم

أنشطة ودورات تشكيلية تكسب نزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية وتجعلهم عناصر فعالة بمجتمعهم

منطقة حائل

“آبل” تطرح دفعة من الهواتف بأسعار مخفضة!

“آبل” تطرح دفعة من الهواتف بأسعار مخفضة!
http://almnatiq.net/?p=683723
المناطق - الرياض

بعد أن أكدت وقف بيعها في الأسواق، عادت آبل لتفاجئ زبائنها بطرح كمية من هواتف “iPhone SE” في متاجرها.

وأشار موقع “AppleInsider.com” إلى أن آبل طرحت نسختين من هذه الهواتف للبيع عبر متاجرها في الولايات المتحدة، نسخة بذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، بسعر 259 دولارا، ونسخة أخرى بذاكرة تخزين 128 غيغابايت، بسعر 299 دولارا.

وجاءت هذه الهواتف بهياكل كتلك التي طرحت بها هواتف “iPhone 5s”، وشاشات بمقاس 4 بوصات، وماسح لبصمات الأصابع، ومعالج “Apple A9”.

Video Player

ويرى خبراء في سوق الهواتف أن آبل أقدمت على هذه الخطوة لإفراغ مستودعاتها من الهواتف القديمة، وأن الخطوة القادمة قد تكون طرح دفعة من هواتف “iPhone -6″ و”iPhone-7” بأسعار مخفضة أيضا.

روابط ذات صلة

“الحوثي” يفخخ عشرات الجسور بين الحديدة ومحافظات مجاورة

“الحوثي” يفخخ عشرات الجسور بين الحديدة ومحافظات مجاورة
التحالف يشن 13 غارة على معسكر حوثي جنوب صنعاء

التحالف يشن 13 غارة على معسكر حوثي جنوب صنعاء
ممثل الحكومة اليمنية: الاتفاق على شروط تبادل الأسرى متوقع خلال أيام

ممثل الحكومة اليمنية: الاتفاق على شروط تبادل الأسرى متوقع خلال أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*