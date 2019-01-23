تحطم طائرة حربية باكستانية ومقتل قائدها

المناطق - واس

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم إحدى طائراتها المقاتلة اليوم ومقتل قائدها في الحادث.

وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن طائرة حربية من طراز (اف 7 جي بي) كانت في طلعة تدريب روتينية وتعرضت لعطل فني أثناء التحليق وتحطمت في منطقة “مستونج” بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأضاف أنه تم جمع حطام الطائرة وانتشال جثة قائدها، فضلاً عن تشكيل لجنة فنية لتحديد العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.