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جامعة حائل تستضيف ورشة عمل “أساسيات التنمية للمناطق”

جامعة حائل تستضيف ورشة عمل “أساسيات التنمية للمناطق”

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جامعة حائل تستضيف ورشة عمل “أساسيات التنمية للمناطق”

جامعة حائل تستضيف ورشة عمل “أساسيات التنمية للمناطق”
http://almnatiq.net/?p=683729
المناطق - حائل

استضافت جامعة حائل ورشة عمل بعنوان “المساعدة في وضع أساسيات التنمية للمناطق في ظل رؤية المملكة 2030” بتنظيم من إمارة منطقة حائل، اليوم الأربعاء (23 يناير 2019) في مبنى كلية المجتمع بالمدينة الجامعية.

وتناولت ورشة العمل محاور رؤية 2030، ودور وزارة الاقتصاد والتخطيط، وما هية عمل مكتب تحقيق الرية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعرض تحليلي لوضع المنطقة، ودور البرنامج الوطني “مشروعات” في دعم إدارة مشاريع البنية التحتية في الجهات العامة.

وقدم عددًا من المتخصصين شرحًا لمديري الإدارات الحكومية والهيئات بالمنطقة، وأعضاء مجلس المنطقة وأعضاء المجالس المحلية، والمسؤولين في إمارة المنطقة.

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