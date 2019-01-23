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الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

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جامعة حائل تستضيف ورشة عمل “أساسيات التنمية للمناطق”

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الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=683732
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، في مكتب سموه بالمحافظة اليوم ، مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح بن دليبح المطيري.
واطلع سموه على سير العمل بالمركز و أعمال اللجان والجمعيات التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة ، مؤكدا على اهمية رفع مستوى وجودة الخدمات والبرامج المقدمة وتمكين العمل التطوعي في المجتمع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق ما تحظى به التنمية الاجتماعية من دعم كبير من قبل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.

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