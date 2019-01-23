احدث الأخبار

السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!
أبرز المواد
 الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا
أبرز المواد
 عقوبتان على “الفيصلي” من لجنة الانضباط بـ”اتحاد القدم” وعقوبة على الفيحاء
أبرز المواد
 في خطوتين.. كيف يمكنك التخلص من حصوات الكلى والوقاية من السموم !!
أبرز المواد
 بالفيديو : التعاون يفاجئ الشباب ويقصيه بالثلاثة من بطولة كأس الملك
أبرز المواد
 حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة والحواجز الحديدية بمكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 النصر يرفض تأجيل مباراته مع أحد أو نقلها خارج الرياض
أبرز المواد
 بريطانيا تقدم 2.5 مليون جنيه استرليني لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة
أبرز المواد
 سلاح الجو الليبي يقصف مواقع للإرهابيين فى درنة
أبرز المواد
 الاتحاد يعلن انتهاء التعاقد مع لاعبه حسن معاذ
أبرز المواد
 مساعد مدير التعليم يتعرض لحادث انقلاب.. وبصحة جيدة
منطقة تبوك
 الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!

السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!

أبرز المواد
الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

أبرز المواد
عقوبتان على “الفيصلي” من لجنة الانضباط بـ”اتحاد القدم” وعقوبة على الفيحاء

عقوبتان على “الفيصلي” من لجنة الانضباط بـ”اتحاد القدم” وعقوبة على الفيحاء

أبرز المواد
في خطوتين.. كيف يمكنك التخلص من حصوات الكلى والوقاية من السموم !!

في خطوتين.. كيف يمكنك التخلص من حصوات الكلى والوقاية من السموم !!

أبرز المواد

سلاح الجو الليبي يقصف مواقع للإرهابيين فى درنة

سلاح الجو الليبي يقصف مواقع للإرهابيين فى درنة
http://almnatiq.net/?p=683741
المناطق_وكالات

أعلن مصدر عسكري، بأن سلاح الجو بالجيش الليبي استهدف، اليوم الأربعاء، مواقع تمركزات للجماعات الإرهابية بحي المدينة القديمة وسط درنة، بالتزامن مع الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش وبقايا الجماعات الإرهابية في درنة.

وأفاد شهود عيان، بأنه سُمعت أيضًا أصوات قذائف المدفعيات الثقيلة داخل المنطقة القديمة التي تشهد اشتباكات مُتواصلة وتعد آخر معاقل الإرهابيين في المدينة.

وكان الجيش قد أعلن، أمس الأول، القضاء على الإرهابيين محمد الطشاني وعمر جمعة الشعلالي خلال عملية نوعية نفذتها الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات عمر المختار درنة والقوة المساندة بالمدينة القديمة.

روابط ذات صلة

السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!

السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!
الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا
عقوبتان على “الفيصلي” من لجنة الانضباط بـ”اتحاد القدم” وعقوبة على الفيحاء

عقوبتان على “الفيصلي” من لجنة الانضباط بـ”اتحاد القدم” وعقوبة على الفيحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*