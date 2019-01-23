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النصر يرفض تأجيل مباراته مع أحد أو نقلها خارج الرياض

النصر يرفض تأجيل مباراته مع أحد أو نقلها خارج الرياض
http://almnatiq.net/?p=683747
المناطق_الرياض

قدمت إدارة نادي النصر، اليوم، خطابا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم، تؤكد رفضها التام للخيارين الذين ذكرهما رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ قصي الفواز، في حديث تلفزيوني، بنقل مباراة الفريق الأول مع أحد إلى خارج مدينة الرياض نظرا لعدم جاهزية أرضية إستاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد.
وشددت إدارة النادي أنها لا يمكن أن تتنازل عن حقها في لعب مباراتها في الوقت المحدد مساء الأحد المقبل في مدينة الرياض وترفض رفضا قاطعا تأجيل المباراة نظرا لضغط المباريات المجدولة مسبقا.

وأكدت الإدارة أنها طالبت منذ بداية الموسم بتحسين أرضيد إستاء الأمير فيصل بن فهد، ولم يتم التعامل معها بشكل جاد، بل صدرت عقوبات انضباطية ضد تصريحات تحدثت عن هذا الموضوع.

وقال سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي: “أخذنا عهود ووعود ولكن بلا أفعال جادة… نقلنا مباراتنا مع شقيقنا الفتح خارج أرضنا، أملاً في أن يكون استاد الملك فهد جاهزا، وعندما لعبنا عليه وجدنا الارضية لاتقل سوء عن الملعب السابق، ولاتليق بالكرة السعودية”.

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