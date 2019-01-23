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حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة والحواجز الحديدية بمكة المكرمة

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حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة والحواجز الحديدية بمكة المكرمة

حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة والحواجز الحديدية بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=683752
المناطق_مكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في معالجة ظواهر التشوه البصري وتحسين المظهر الجمالي بمختلف المناطق والأحياء والشوارع بالعاصمة المقدسة، حيث قامت بلدية المعابدة الفرعية بإزالة 22 من الحواجز الحديدية والخرسانية والسلاسل التي يتم بواسطتها حجز مواقف السيارات بطرق عشوائية مخالفة أمام بعض المنازل الخاصة والفنادق والتي تؤدي لإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.

وفي نطاق بلدية الشوقية الفرعية، تمكنت البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري من إزالة 45 مظلة لمواقف السيارات المخالفة، وسحب 5 سيارات بحي بطحاء قريش ومن مناطق مختلفة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية.

وأكد المدير العام لشؤون البلديات المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، أن أعمال الإزالة تتم بعد الإشعار بالمخالفة، حيث يتم اشعار المخالفين بوضع ملصق المخالفة بالموقع للتنويه على ضرورة الإزالة، مشددًا على أهمية إزالة الهناقر والمظلات المخالفة نظرًا لما تشكله من خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات، إضافة إلى تشويه المنظر العام للأحياء.

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