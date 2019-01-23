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في خطوتين.. كيف يمكنك التخلص من حصوات الكلى والوقاية من السموم !!

في خطوتين.. كيف يمكنك التخلص من حصوات الكلى والوقاية من السموم !!
http://almnatiq.net/?p=683754
المناطق_متابعات

يُعد خل التفاح المخلوط مع الليمون وبذور الكرفس من أفضل الطرق لتفتيت حصوات الكلى، والتي تعد المسؤول الأول عن تصفية السموم من الدم، وإفرازها من خلال البول، ويسبب أي قصور في عملها في تراكم السموم بالدم وتكوّن الحصوات

علاج قلوي

وبحسب موقع step to health فإنه عندما تجمع عصير الليمون مع خل التفاح؛ ستحصل على علاج قلوي لا ينقي الدم فحسب؛ بل قد يساعد أيضاً على تحطيم حصوات الكلى، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهاب والتي تساعد في تحسين وظائف الكلى، وتساعد على تحسين إنتاج البول وتطهير المسالك البولية.

وتتضمن مكونات الخليط المذكور من : عصيرَ نصف ليمونة، وكوباً من الماء الدافئ (200 مل)، و1 ملعقة كبيرة من خل التفاح (10 مل).. حيث يتم عصر الليمون في الماء الدافئ، وإضافة خل التفاح، ثم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة 3 أسابيع على الأقل.

طريقة أخرى

طريقة أخرى ذكرها الموقع تعتمد على شاي بذور الكرفس؛ لاحتوائه على مواد مدرة للبول تساعد على تنظيف الكليتين إذا كان لديك حصوات في الكلى، وتتضمن مكوناتها الآتي: كوب من الماء (200 مل)، و1 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس (5 جرامات).. حيث يوضع الماء ثم تضاف بذور الكرفس، ويتم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة شهر.

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