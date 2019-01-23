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السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!

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السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!

السعودية توقف استيراد من 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل .. ومصادر تكشف الأسباب!
http://almnatiq.net/?p=683764
المناطق_متابعات

قررت السعودية  إلغاء تصاريح تصدير 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل؛ وهو ما دفع أسهم (BRF)، أكبر مصدر للدواجن في البلاد، للانخفاض نحو 5 %، كما انخفضت أسهم شركة الأغذية البرازيلية بنسبة 2٪ على خلفية الأخبار التي جرى تداولها منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت رابطة البروتين الحيواني المسؤول عن تجارة اللحوم بالبرازيل في بيان لها “إن السعودية (أكبر مشترٍ للدواجن الطازجة ومنتجاتها المصنعة) ستُبقي على 25 تصريح تصدير من بين 58”.

ولم يؤكد متحدث الرابطة عدد المصانع التي تبيع منتجات الدواجن للسعودية، مشيرًا إلى أن الإجراء السعودي يعود لأسباب فنية، وأنه جارٍ اتخاذ إجراء تصحيحي لاستعادة التراخيص.

يأتي ذلك فيما أشارت صحيفة “فولها دي ساو باولو” إلى أن قرار المملكة يأتي رداً على خطوة البرازيل إعلان رغبتها في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

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